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Военный переворот в Мьянме: миллионы людей призвали выйти на протест 17 февраля

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 06:26
Военный переворот в Мьянме: миллионы людей призвали выйти на протест 17 февраля Фото: протесты в Мьянме (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Противники военного переворота в Мьянме призвали к масштабным протестам в среду 17 февраля. Такой стала реакция на заявление военных о новых обвинениях избранном лидеру Аунг Сан Су Чжи.

Об этом пишет Reuters.

Противники военных, которые захватили власть в Мьянме, выразили скептицизм по поводу обещаний, что выборы пройдут справедливо и что военные смогут передать власть.

Активисты призывют миллионы людей выйти на протест, чтобы "свергнуть диктаторов".

Кий То, старший член партии Су Чжи Национальная лига за демократию (НЛД), который еще не был арестован, призвал выйти на массовый марш.

"Давайте покажем нашу силу против правительства государственного переворота, которое разрушило будущее молодежи, будущее нашей страны", - сказал он.

Ранее стало известно, что в Мьянме лидеру оппозиции Аун Сан Су Чжи предъявлены новые обвинения. Ей приписывают нарушение закона о предотвращении стихийных бедствий.

Кроме того, военные заявили, что не намерены долго оставаться у власти, и обещают передать ее партии, которая победит на выборах. В то же время даты выборов не назвали.

Напомним, 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.

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