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Военный бюджет НАТО на следующий год увеличили

Брюссель, Пятница 18 декабря 2020 14:56
Военный бюджет НАТО на следующий год увеличили
Фото: НАТО (Flagi.in.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Североатлантический Альянс (НАТО) принял бюджет на 2021 год. Он предусматривает административные расходы для обеспечения гражданских и военных структур НАТО, а также для финансовой поддержки ключевых операций.

Об этом говорится на сайте НАТО.

Союзники согласовали гражданский бюджет в объеме 258,9 млн евро и военный бюджет в объеме 1,61 млрд евро на 2021 год.

"Все страны-члены вносят вклад в эти бюджеты, исходя из согласованной формулы расходов, которая разработана на основе объемов ВНП (валового национального продукта, - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданский бюджет будет использоваться для обеспечения персонала, операционных и программных расходов в брюссельской штаб-квартире НАТО. Его увеличили на 0,9 процента по сравнению с нынешним.

Напомним, Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощи в целом на свыше 4,1 млрд долларов как в области безопасности, так и вне ее. Это составляет 116,85 млрд гривен, или около 2780 гривен на одного гражданина.

Отметим, что Сенат США поддержал оборонный бюджет с помощью Украине.

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