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Военная техника уже заходит в Бишкек, поручено взять ситуацию под контроль

Бишкек, Пятница 09 октября 2020 15:57
Военная техника уже заходит в Бишкек, поручено взять ситуацию под контроль
Фото: протесты в Бишкеке (twitter com kainarkamal)
Автор: РБК-Украина

После приказа президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова военная техника уже начала заходить в Бишкек. Он поручил военным срочно взять ситуацию под контроль.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что колонны военных грузовиков были замечены в южной и западной части Бишкека. Также сообщается, что Жээнбеков провел встречу с новым руководством Генерального штаба.

"Сегодня я подписал указ о введении в столице режима чрезвычайного положения. Исходя из сложившейся ситуации, мы обязаны срочно взять ее под контроль и укрепить мир", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Жээнбеков объявил ЧП в Бишкеке, военные должны организовать блокпосты, пресечь вооруженные столкновения, а также обеспечить охрану правопорядка и защиту мирного населения.

После этого на центральной площади начались столкновения протестующих. Стороны закидывали друг друга камнями и бутылками, началась массовая драка.

По данным местных СМИ, конфликт произошел между сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева и депутата Садыра Жапарова, который претендует на пост исполняющего обязанности главы правительства. Кроме того, на площади были слышны звуки стрельбы.

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