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Vodafone покрыл 4G-интернетом 98% основных международных трасс

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Киев, Понедельник 31 января 2022 17:13
Vodafone покрыл 4G-интернетом 98% основных международных трасс Фото: "Vodafone Украина" (vodafone.ua)
Автор: Наталия Гурковская

"Vodafone Украина" обеспечил 4G покрытие на 98% протяженности основных международных автодорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "Vodafone Украина" Ольги Устиновой во время совместного брифинга Министерства цифровой трансформации, Госспецсвязи, НКРСИ, УДЦР, "Vodafone" и "Киевстар".

"Мы понимаем, насколько важно соединить большие города не только хорошими дорогами, но и скоростным интернетом. Мы инвестировали в целом десятки миллиардов гривен в покрытие скоростного мобильного интернета и выполняем наши лицензионные обязательства раньше положенного срока. Сегодня четыре основные международные автодороги - "Киев - Львов", "Киев - Одесса", "Киев - Днепр" и "Киев - Харьков" - покрыты скоростным мобильным интернетом на 98%. В целом покрытие международных трасс сегодня на уровне 80%. Мы планируем и в этом году ускорится в стройке, не ориентируясь только лишь на лицензионные условия, так как поддерживаем цифровую стратегию государства по выходу в диджитальное пространство, так как за этим стоит будущее развитие нашей страны", - рассказала Устинова.

В этом году Vodafone запланировал установить еще 500 базовых станций, которые будут обеспечивать покрытие 4G на автодорогах.

Согласно лицензионным условиям, операторы должны покрыть скоростным мобильным интернетом все международные дороги до конца 2022 года, все национальные - до середины 2024 года. Согласно установленных показателей качества, на 95% протяженности дорог должно выполнятся требование по скорости - 2 Мбит/с, а остальные показатели - на 90% протяженности. При покрытии используется технология IMT, которая подразумевает использование как 3G, так и LTE/4G.

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