Vodafone поддержал проект по развитию стартап экосистемы Украины

Фото: во время подписания меморандума (пресс-служба)

Vodafone Украины и "Украинский фонд стартапов" начинают сотрудничать для поддержки украинских стартапов и развития стартап экосистемы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Vodafone Украина.

Меморандум о стратегическом сотрудничестве, подписанный между "Украинским фондом стартапов" и Vodafone Украина, предусматривает взаимодействие по обмену информацией, участие в совместных проектах, проведение событий и встреч по поддержке украинских стартапов.

"Для Vodafone стартапы является одним из ключевых направлений. В Европе уже успешно работают наши программы по их развитию и поддержке, в частности в Великобритании, Германии, и этот опыт мы планируем перенести в Украину. Для этого в Vodafone Украина создано отдельное подразделение по развитию инноваций, которое уже работает с внутренними стартапами и готовит работу с внешними. Для этого будут использованы все наши ресурсы: и украинские, и международные. Убежден, что наше сотрудничество будет полезным", - комментирует руководитель направления инноваций Vodafone Украина Евгений Черный.

В то же время по словам руководителя стартап-акселератора Vodafone Украина Максима Резедента, тема стартапов не нова в нашей стране, уже есть несколько примеров, когда именно украинские стартапы получили инвесторов и популярность в мире. Но пока эти примеры стали возможными, как говорится, "не благодаря, а вопреки".

"Я считаю, что корпоративные акселерационные программы имеют лучшую возможность развития экосистемы, чем классические венчурные акселераторы, поскольку для корпорации необязательно искать потенциальный стартап- "единорог", чтобы получить пользу от сотрудничества. Это также важно и для фаундеров стартапов, которые имеют возможность получить корпорацию как платформу для пилотов, или как первого крупного заказчика, или же удовлетворить ее потребности и сделать первый небольшой "экзит", который даст "продуктовый" опыт, вдохновение и ресурсы, чтобы потом создать действительно крутой и известный во всем мире продукт. Мы работаем над созданием стартап акселератора, в который будут вовлечены международные и украинские компании как партнеры акселератора Vodafone StartupHub. Первым шагом к этому и является сегодняшнее подписание меморандума", - говорит Максим Резедент.

Исполняющий обязанности директора "Украинского фонда стартапов" Юрий Данчук добавил, что в Украине много талантливых людей и молодежи.

"И мы готовы помочь тем, кто решил стать успешным инновационным предпринимателем. Мы помогаем не только грантами, но и вовлекаем в целую экосистему, в которой стартап может получить необходимые и полезные знания, навыки и связи, которые помогут ему развиваться. Неотъемлемая часть этой экосистемы - наши партнеры, которые помогают ее развивать. И подписание меморандума является одним из важных шагов на пути к этому", - отметил Данчук.

Напомним, Украинский фонд стартапов - государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров Украины. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.

Vodafone - одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

Оператор работает в 22 странах и имеет партнерские соглашения с операторами 42 стран. По состоянию на 30 июня 2020 года Vodafone предоставляет услуги более 300 миллионам абонентов мобильной связи и 27 миллиону пользователей фиксированного интернета.