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VODA UA забезпечила водою два відділення дитячої лікарні "Охматдит"

П'ятниця 10 травня 2024 20:37
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VODA UA забезпечила водою два відділення дитячої лікарні "Охматдит" Фото: VODA UA забезпечила водою два відділення дитячої лікарні "Охматдит" (ohmatdyt com ua)
Автор: Артем Горовенко

Компанія VODA UA в межах партнерства з одним із благодійних фондів забезпечує водою два відділення дитячої лікарні, у центрі крові та ургентної хірургії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СЕО компанії Катерину Садову.

За її словами, щомісяця компанія передає на потреби лікарні понад 1500 пляшок води.

"Для нас дуже важливо підтримувати "Охматдит", і ми дуже раді, що дітки та їхні батьки, які проходять лікування, п’ють нашу воду", - зазначила Катерина Садовая.

Як повідомлялося, питна вода під брендом VODA UA видобувається в українських Карпатах на Івано-Франківщині. Вода не підлягає хімічному впливу та має природній Ph 7,3 - близький до рівня показників організму людини.

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Охматдит Діти
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