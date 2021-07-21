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Вода в реке Прут поднялась на метр. Есть угроза паводка

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Ивано-Франковск, Среда 21 июля 2021 10:07
Вода в реке Прут поднялась на метр. Есть угроза паводка Фото: на реке Прут поднялся уровень воды (Facebook)
Автор: Анастасия Рокитна

На Прикарпатье идут сильные дожди. В результате этого на 1 метр поднялся уровень воды в реке Прут.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Коломыйского городского главы Богдана Станиславского.

Из-за обильных дождей уровень воды в Пруте вырос.

"Да, слава Богу, по состоянию на сейчас о подтоплении или паводке говорить рано, но если дожди не остановятся, не можем исключать и такой ситуации", - отметил Станиславский.

Рівень води в Пруті. Через рясні дощі рівень води в Пруті зріс: на ранок +50 см, загальний підйом - плюс 1 метр. Так,...

Posted by Богдан Станіславський on Tuesday, July 20, 2021

В Ивано-Франковской ОГА сообщили, что на Прикарпатье сегодня ожидают дожди и грозы. На реках области прогнозируют подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 м, в местах сужения русел рек - на 2,0 - 2,5 м.

В местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков. В горных районах существует угроза схода селевых потоков ("оранжевый" уровень опасности).

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