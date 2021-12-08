Внесение в список олигархов может стоить бизнесу миллиарды долларов, - юрист

Закон об олигархах имеет не только политический аспект, но и будет нести реальную экономическую угрозу крупным бизнесменам. Которая, как отмечают специалисты, может составить миллиардные убытки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь самым богатым людям Украины".

Как пояснил изданию почетный член ПАСЕ, заслуженный юрист и адвокат Георгий Логвинский, внесение человека в реестр олигархов приведет к тщательной проверке его активов за рубежом.

"За рубежом каждое его соглашение будет проверяться, каждое перечисление. Нужно будет подтверждать источники денег. Иначе с ним просто физически не будет работать ни один банк, с ним не будут подписывать контракты. Сам факт пребывания в подобном списке может в десятки раз снизить стоимость его активов, это миллиарды долларов", - рассказал юрист.