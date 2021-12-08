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Внесение в список олигархов может стоить бизнесу миллиарды долларов, - юрист

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Киев, Среда 08 декабря 2021 12:57
Внесение в список олигархов может стоить бизнесу миллиарды долларов, - юрист Фото: внесение в список олигархов может стоить бизнесу миллиарды долларов (Виталий Носач, РБК-Украина )
Автор: Владислав Красинский, Ростислав Шаправский

Закон об олигархах имеет не только политический аспект, но и будет нести реальную экономическую угрозу крупным бизнесменам. Которая, как отмечают специалисты, может составить миллиардные убытки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь самым богатым людям Украины".

Как пояснил изданию почетный член ПАСЕ, заслуженный юрист и адвокат Георгий Логвинский, внесение человека в реестр олигархов приведет к тщательной проверке его активов за рубежом.

"За рубежом каждое его соглашение будет проверяться, каждое перечисление. Нужно будет подтверждать источники денег. Иначе с ним просто физически не будет работать ни один банк, с ним не будут подписывать контракты. Сам факт пребывания в подобном списке может в десятки раз снизить стоимость его активов, это миллиарды долларов", - рассказал юрист.

Напомним, президент Владимир Зеленский 5 ноября подписал закон об олигархах. Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

Добавим, что СНБО определит первых олигархов, которых внесут в специальный реестр, в конце мая 2022 года.

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Владимир Зеленский СНБО Закон об олигархах
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