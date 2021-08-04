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Внедрение связи 5G в Украине перенесли на следующий год

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Украина, Среда 04 августа 2021 15:33
Внедрение связи 5G в Украине перенесли на следующий год Фото: связь 5G в Украине появится не раньше весны 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил изменения в план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Сроки перенесли из-за недостаточного финансирования работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 4 августа, которое транслировалось в Youtube.

Согласно постановлению, объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий 5G перенесено с октября 2021 года на февраль 2022 года.

Соответственно определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли с декабря 2021 года на апрель 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "отсутствие бюджетного финансирования не позволило решить вопрос проведения научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400 - 3800 МГц".

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров принял план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Планировалось, что тендер на выдачу лицензий будет завершен в декабре 2021 года.

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