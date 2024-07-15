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У ВМС розповіли, чи є ракетоносії РФ в Чорному, Азовському й Середземному морях

Понеділок 15 липня 2024 07:58
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У ВМС розповіли, чи є ракетоносії РФ в Чорному, Азовському й Середземному морях Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на ранок понеділка, 15 липня, в Азовському морі зафіксовано три російські кораблі. Проте жодне з суден не є ракетоносієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

За інформацією військових, станом на 06:30, в Чорному морі кораблі РФ відсутні.

Водночас зафіксовано 1 ворожий корабель в Середземному морі. Але на відміну від попередніх днів, це судно не є ракетоносієм. Тож загрози ударів ракетами типу "Калібр" наразі немає.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор.

У ВМС розповіли, чи є ракетоносії РФ в Чорному, Азовському й Середземному морях

Нагадаємо, що Росія будує уніфіковані пускові установки для "Калібрів" і "Оніксів". За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, це пов'язано з тим, що Україна має високий відсоток збиття ракет типу "Калібр", тому ворог врахував цей досвід і будує уніфіковані шахти.

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