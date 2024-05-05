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Влучний двоочковий лідера "Міннесоти" після запаморочення оборонця: момент дня в НБА

Денвер, Неділя 05 травня 2024 11:55
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Влучний двоочковий лідера "Міннесоти" після запаморочення оборонця: момент дня в НБА Фото: Ентоні Едвардс став нічним жахом оборони "Наггетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Міннесоти Тімбервулвз" Ентоні Едвардс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив епізодом у фінальній чверті протистояння з "Денвером". Він фінтами закрутив голову Гордону та майстерно виконав двоочковий кидок у кошик "Наггетс".

Стараннями Едвардса та компанії "Міннесота" здобула виїзну перемогу (106:99). "Тімбервулвз" повели в серії до чотирьох перемог (1:0). Наступний матч зіграють у Денвері в ніч проти вівторка, 7 травня.

Едвардс ще й став найрезультативнішим у поєдинку. Оборонець "Міннесоти" набрав 43 очки, зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі. У лавах "Наггетс" найбільше старався центровий Нікола Йокіч – 32 пункти, 8 підбирань і 9 асистів.

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець штату Джорджія, у баскетбол перейшов із американського футболу. У студентські роки виступав за "Джорджія Бульдогс".

На драфті НБА-2020 обраний під першим номером. У складі "Міннесоти" дебютував у грудні того ж року, оформивши 15 очок із лави запасних. Став новачкому року в Південно-східному дивізіоні асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2023, 2024).

Обрав 5-й ігровий номер на честь матері та бабусі, які померли впродовж 2015 року. Опікунами тоді восьмикласника Едвардса стали брат і сестра. Працював інструктором у літніх таборах, а в університеті вивчав маркетинг.

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