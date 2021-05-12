ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Власти в Крыму принуждают работников школ регистрироваться на выборах РФ со скриншотами

Новина українською →
Киев, Среда 12 мая 2021 15:32
Власти в Крыму принуждают работников школ регистрироваться на выборах РФ со скриншотами Фото: омбудсмен Людмила Денисова (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

Оккупационные власти Крыма принуждают под угрозой увольнения учителей и работников школ, а также членов их семей регистрироваться в системе онлайн-голосования на выборах в Госдуму РФ. Сотрудников образовательных учреждения обязывают подтвердить факт регистрации скришотом.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с послом Дании в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном.

Омбудсмен отметила, что оккупационные власти Крыма заставляют учителей, других работников школ и членов их семей к обязательной регистрации на ′′обучение общероссийскому онлайн-голосованию на выборах в Госдуму России". По ее словам, они обязаны подтвердить факт регистрации скриншотами. ′′В случае невыполнения этой процедуры оккупационные власти угрожают им увольнением′′, - добавила Денисова.

Она также отметила, что аналогичная ситуация наблюдается на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей. По ее данным, на Донбассе российские паспорта получили около 600 тысяч украинских граждан. В основном это чиновники местной власти, учителя и медики. Их, по словам омбудсмена, принуждают к этому под угрозой увольнения. ′′Если ты не получаешь российский паспорт, то ты не работаешь”, - отметила она.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против России за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью РБК-Украина рассказала, что в 2020 году сообщений о нарушении прав граждан стало на 40% больше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Крым выборы оккупация
NEWS
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет