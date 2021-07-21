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"Власти" Крыма допускают закрытие туристического сезона: названо условие

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Симферополь, Среда 21 июля 2021 11:20
"Власти" Крыма допускают закрытие туристического сезона: названо условие Фото: в Крыму могут закрыть туристический сезон (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Оккупанты в Крыму допускают закрытие туристического сезона. Это может произойти, если ситуация с коронавирусом на оккупированном полуострове перевалит через катастрофическую отметку.

Об этом заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, пока планов закрывать турсезон нет.

"Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, придется закрывать турсезон", - заявил он.

Напомним, оккупанты не будут пускать в отели Севастополя непривитых людей.

Кроме того, оккупационные власти Крыма высказали предположение о введении обязательной вакцинации или регулярного тестирования на COVID-19 для въезжающих лиц.

Ранее в оккупированном Крыму зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом.

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