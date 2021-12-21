Власть смогла перевыполнить бюджет путем давления на бизнес, - экс-министр

"Ситуация с компанией ("Синево, - ред.), которой насчитали штраф более миллиарда гривен - это же не первая такая история в Украине. Буквально 3-4 месяца назад почтовому оператору был выписан штраф в 350 млн грн. Так мы об этом узнаем и все общество включается в возмущение этой ситуацией. И только после этого власть сдает назад. А представьте, сколько таких фактов мы не знаем, и как власть кошмарит малый и средний бизнес. У них может штрафы не по полтора миллиарда, а по несколько десятков, сотен тысяч гривен или может несколько миллионов. Когда компании не хотят воевать с властью и не имеют возможности публично отстаивать свои интересы, они или дают взятки, чтобы им эти штрафы отменили, или платят. А потом власть рассказывает: вот мы там перевыполнили государственный бюджет", - подчеркнул Розенко.

Он также отметил, что введение обязательных кассовых аппаратов и закон 5600 - это усиление фискального давления и уничтожение среднего класса в стране.

"В первые недели работы этого парламента приняли закон о новых правилах для ФОПов, которые начнут действовать с 1 января. В частности, что каждому ФОПу надо будет иметь кассовый аппарат. И власть на отсрочку не пошла. А это малый и средний бизнес. Экономика всех стран мира сегодня падает. Так во всем мире поддерживают предпринимателей, а у нас власть гнобит бизнес. Кассовыми аппаратами, законом 5600, который якобы направлен против олигархов. Но Коломойский почему-то за руду больше платить не будет, но каждый из нас заплатит больше налогов по этому закону. Потому что там тех, у кого есть земельные участки, облагают дополнительными налогами, и мобильная связь и тому подобное. То есть власть сегодня системно уничтожает средний класс", - подытожил Розенко.