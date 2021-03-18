Власть подрывает доверие к Украине из-за кризиса в "зеленой" энергетике, - инвесторы

Власть на протяжении 1,5 лет подрывают доверие иностранных инвесторов в связи со спровоцированным государством кризисом в секторе "зеленой" энергетики и отсутствием желания властей выполнять обязательства по выплате долгов инвесторам.

Об этом заявило сразу несколько инвесторов в ходе обсуждений будущего "зеленой" энергетики в Украине, которое организовал Kyiv Post.

Представитель норвежской компании NBT в Украине Магнус Йохансен указал, что такая ситуация подтверждает высокие риски инвестиций в Украину, что отталкивает инвесторов от страны.

"Все говорят о большом тарифе, но никто не анализирует финансовые риски Украины для инвестиций", - сказал Йохансен.

В свою очередь генеральный директор компании EuroCape Адриен Фуше отметил, что инвесторы настаивают на выполнении условий меморандума, который глава правительства Денис Шмыгаль подписал в июне 2020 года вместе с инвесторами.

"За последние полтора года наше доверие подорвано. Это вопрос к государству, которое брало на себя обязательства перед нами. И мы как инвесторы ожидаем скорейших решений от Украины", - сказал Фуше.

По его словам, инвесторы готовы продолжать инвестиции в страну только при условии выполнения меморандума.

При этом Андрей Фелив, партнер компании "Интегритис" сообщил, что кризис в "зеленой" энергетике отбивает желание инвесторов вкладывать в другие сектора экономики Украины.

"Мне будет сложно объяснить необходимость инвестировать в Украину, в другие секторы если государство не выполняет свои обязательства, о чём международные компании отчитываются в свои основные офисы по всему миру", - заявил Фелив.

