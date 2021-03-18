Власть подрывает доверие к Украине из-за кризиса в "зеленой" энергетике, - инвесторы
Власть на протяжении 1,5 лет подрывают доверие иностранных инвесторов в связи со спровоцированным государством кризисом в секторе "зеленой" энергетики и отсутствием желания властей выполнять обязательства по выплате долгов инвесторам.
Об этом заявило сразу несколько инвесторов в ходе обсуждений будущего "зеленой" энергетики в Украине, которое организовал Kyiv Post.
Представитель норвежской компании NBT в Украине Магнус Йохансен указал, что такая ситуация подтверждает высокие риски инвестиций в Украину, что отталкивает инвесторов от страны.
"Все говорят о большом тарифе, но никто не анализирует финансовые риски Украины для инвестиций", - сказал Йохансен.
В свою очередь генеральный директор компании EuroCape Адриен Фуше отметил, что инвесторы настаивают на выполнении условий меморандума, который глава правительства Денис Шмыгаль подписал в июне 2020 года вместе с инвесторами.
"За последние полтора года наше доверие подорвано. Это вопрос к государству, которое брало на себя обязательства перед нами. И мы как инвесторы ожидаем скорейших решений от Украины", - сказал Фуше.
По его словам, инвесторы готовы продолжать инвестиции в страну только при условии выполнения меморандума.
При этом Андрей Фелив, партнер компании "Интегритис" сообщил, что кризис в "зеленой" энергетике отбивает желание инвесторов вкладывать в другие сектора экономики Украины.
"Мне будет сложно объяснить необходимость инвестировать в Украину, в другие секторы если государство не выполняет свои обязательства, о чём международные компании отчитываются в свои основные офисы по всему миру", - заявил Фелив.
Напомним, 10 марта представители иностранных инвесторов написали письмо Зеленского с требованием вмешаться в критическое игнорирование властями условий меморандума о возобновляемой энергетики, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году "зеленую" электроэнергию.
Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.
По состоянию на 15 марта выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.
Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.