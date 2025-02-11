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Власникам житла компенсуватимуть податки за оренду для ВПО: деталі

Україна, Вівторок 11 лютого 2025 10:15
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Власникам житла компенсуватимуть податки за оренду для ВПО: деталі Фото: Оренда житла без податків (flickr.com.NationalBank.Of.Ukraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Держава компенсує податки власникам житла, які здають його в оренду ВПО. Це дозволяє отримувати офіційний дохід без зайвих витрат та допомагати переселенцям знайти житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Власники нерухомості, які здають житло в оренду внутрішньо переміщеним особам (ВПО), можуть отримати компенсацію податків від держави. Це означає, що їм не доведеться сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний податок або військовий збір.

Таким чином, здаючи житло переселенцям, власники не лише отримують офіційний дохід, а й підтримують людей, які через війну втратили свої домівки. До того ж їм не потрібно хвилюватися про те, що податки значно зменшать їхній прибуток.

Хто може отримати субсидію на оренду житла

Держава також передбачила субсидію для ВПО, які:

  • виїхали з окупованих територій або зон бойових дій і не мають житла у відносно безпечних регіонах України;
  • хочуть орендувати житло, але не мають достатньо коштів для цього;
  • вже орендують житло, витрачаючи на нього значну частину своїх доходів.

Оформити субсидію можна як офлайн, так і онлайн.

Нагадаємо, що у січні 2025 року компенсацію на проживання отримали майже 1,2 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Ті, що не мають такого права, можуть звернутися за субсидією на оренду житла.

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Внутрішньо переміщені особи Житло Субсидії
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