Влаштували вибух у Житомирі: СБУ затримала групу зловмисників, яка працювала на Росію

Національна поліція та Служба безпеки України затримали зловмисників, які причетні до теракту у Житомирі. Вони влаштували вибух біля будівлі райуправління поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

За даними правоохоронців, 20 листопада група людей підірвала вибуховий пристрій біля будівлі райуправління поліції в Житомирі. Внаслідок цього травми отримав працівник поліції.

Під час слідчих дій було встановлено, що до злочину причетні п’ятеро зловмисників, які діяли на замовлення спецслужб Російської Федерації. Серед фігурантів - четверо житомирян, з яких двоє неповнолітніх, та харків’янин, раніше судимий за розбій, грабіж та зґвалтування.

На місці події було вилучено залишки вибухового пристрою. Зокрема - цвяхи, як вражаючі елементи, рештки мобільного телефону та відеокамера дистанційної передачі зображення.

t.me/UA_National_Police

"Поліцейські встановили, що спільники діяли за інструкцією російських кураторів. Напередодні злочину 46-річний харків’янин приїхав до Житомира та придбав кілька мобільних телефонів і стартові пакети операторів зв’язку. Все це він залишив в обумовленому місці", - розповіли правоохоронці.

Після цього підготовкою до теракту займалися жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали пакунок. Ще двоє - у кількох будівельних супермаркетах придбали хімічні складники, цвяхи, інші необхідні елементи для виготовлення вибухівки. Вони створили "пробний зразок", провели випробування та зафільмували це для кураторів.

Після цього, 20 листопада, вони встановили відеокамеру поблизу адміністративного приміщення. А пізніше - заховали сумку з вибуховим пристроєм.

Вибухівку вони привели у дію шляхом дистанційного керування.

Затримано їх було 21 листопада. Фігурантам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт - ред.) Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють їх на причетність до інших злочинів на замовлення російських спецслужб. Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 12 років.