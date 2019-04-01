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Владимир Кличко может вернуться в ринг в мае

Новости » Спорт    01.04.2019 - 10:30
Владимир Кличко может вернуться в ринг в мае
Фото: Владимир Кличко (Alex Livesey/Getty Images)

О следующем сопернике украинца пока ничего неизвестно

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5-0, 53 КО) уже 25 мая нынешнего года может возобновит карьеру. Об этом информирует Sport Arena.

Согласно источнику, первый поединок Кличко пройдет на НСК "Олимпийский". Бой в столице Украины будет своеобразным подарком мэру Киева и старшему брату Владимира Виталию, так как боксерский вечер будет одним из главных событий во время празднования Дня города.

О следующем сопернике украинца пока ничего неизвестно. Отмечается, что Владимира ждут "самые значимые бои, которые будут наиболее привлекательны с точки зрения востребованности на рынке".

Согласно контракту, всего украиский боксер проведет три боя, которые позволят ему заработать 120 миллионов долларов.

Информация о возможном возвращении Кличко-младшего появилась еще в декабре 2018 года. Однако сам боксер не раз заявял, что не собирается возвращаться в ринг.

Затем СМИ писали, что Владимир Кличко провел переговоры стримминговым сервисом DAZN о возможности провести три заключительных боя. 

Последний раз Владимир провел бой в апреле 2017 года, когда на Уэмбли проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа. Позже Кличко признался, что от повторного поединка его отделяли считанные секунды.

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