Влада має знизити нелегальний ринок тютюну максимум до 5% до кінця року, - Гетманцев

Тіньовий ринок тютюну дещо скоротився після рекордного показника. Мета влади - знизити нелегальний ринок максимум до 5% до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram .

Так, нардеп повідомив, що за даними Моніторингу нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, у листопаді 2022 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні становила 17,8%.

Всього ж у 2022 році рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 19.9%. Проте, зменшення у листопаді частки підробленої продукції призвело до зниження загального рівня нелегальної продукції наприкінці року, йдеться у моніторингу.

"Наша ціль довести нелегальний ринок тютюну максимум до 5% до кінця року", - наголосив Гетманцев.