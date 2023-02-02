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Влада має знизити нелегальний ринок тютюну максимум до 5% до кінця року, - Гетманцев

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Четвер 02 лютого 2023 11:42
Влада має знизити нелегальний ринок тютюну максимум до 5% до кінця року, - Гетманцев Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Тіньовий ринок тютюну дещо скоротився після рекордного показника. Мета влади - знизити нелегальний ринок максимум до 5% до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram.

Так, нардеп повідомив, що за даними Моніторингу нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, у листопаді 2022 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні становила 17,8%.

Всього ж у 2022 році рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 19.9%. Проте, зменшення у листопаді частки підробленої продукції призвело до зниження загального рівня нелегальної продукції наприкінці року, йдеться у моніторингу.

"Наша ціль довести нелегальний ринок тютюну максимум до 5% до кінця року", - наголосив Гетманцев.

Детальніше про те, чому в Україні велика частка "тіньового" ринку сигарет і до чого тут внутрішній ворог - в статті РБК-Україна.

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Данило Гетманцев
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