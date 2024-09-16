Військовим відмовляють у наданні пільг на сплату кредиту: як вирішити це питання
Українські військовослужбовці стикаються із відмовою у наданні пільг на сплату кредиту.
РБК-Україна розповідає із посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram, хто із українських захисників має право на такі пільги.
До Офісу Омбудсмана надходять численні звернення від військових та їхніх родичів стосовно порушення права на пільги зі сплати кредиту. Зокрема, це стосується захисників, які зникли безвісти або перебувають у полоні, а також тих, хто проходить військову службу за контрактом.
Лубінець зазначає, що Законодавством передбачено, що військовослужбовцям не нараховуються проценти за користування кредитом, штрафи та пені. Однак ці пільги не поширюються на кредити, оформлені для купівлі житла чи автомобілів.
Попри ці гарантії, банки та фінансові установи продовжують нараховувати проценти та штрафи, а також подають до суду позови про стягнення заборгованості з військових.
Омбудсман зазначає, що це питання можна врегулювати на законодавчому рівні, заборонивши банкам та іншим фінансовим установам здійснювати будь-які дії з примусу військовослужбовців до сплати боргів під час воєнного стану. Відповідні пропозиції вже направлено до Уряду.
РБК-Україна раніше розповідало, що військовослужбовці не зобов'язані сплачувати проценти за користування кредитом, пеню та інші штрафи. Однак сам борг (тіло кредиту) вони повинні виплачувати.
Ці пільги поширюються виключно на тих громадян, які наразі перебувають на військовій службі. Ті, хто перебуває в запасі чи резерві, зможуть скористатися пільгами лише після мобілізації.
Також ми писали, що банки прогнозують зростання обсягів кредитування населення протягом наступного року, при цьому вимоги до позичальників стануть менш суворими.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.