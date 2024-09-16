Військовим відмовляють у наданні пільг на сплату кредиту: як вирішити це питання

РБК-Україна розповідає із посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram , хто із українських захисників має право на такі пільги.

До Офісу Омбудсмана надходять численні звернення від військових та їхніх родичів стосовно порушення права на пільги зі сплати кредиту. Зокрема, це стосується захисників, які зникли безвісти або перебувають у полоні, а також тих, хто проходить військову службу за контрактом.

Лубінець зазначає, що Законодавством передбачено, що військовослужбовцям не нараховуються проценти за користування кредитом, штрафи та пені. Однак ці пільги не поширюються на кредити, оформлені для купівлі житла чи автомобілів.

Попри ці гарантії, банки та фінансові установи продовжують нараховувати проценти та штрафи, а також подають до суду позови про стягнення заборгованості з військових.

Омбудсман зазначає, що це питання можна врегулювати на законодавчому рівні, заборонивши банкам та іншим фінансовим установам здійснювати будь-які дії з примусу військовослужбовців до сплати боргів під час воєнного стану. Відповідні пропозиції вже направлено до Уряду.