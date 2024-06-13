Військові від Дніпра отримали чергову допомогу на близько 4,5 млн грн
Громада Дніпра продовжує допомагати захисникам обладнанням і технікою. Цього разу військовим на фронт передали переносні пристрої захисту від БПЛА "ХМАРА", джерела безперебійного живлення з акумуляторами до них, автомобільні радіостанції, проєктори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.
"Перевага портативного комплексу "ХМАРА" у простоті застосування. Хлопці досить швидко його вмикають. А ще він мобільний, зроблений у формі наплічника. Він допомагає також і в евакуації з поля бою. Вже маємо позитивні відгуки від захисників", - каже Олександр, представник компанії-розробника портативного комплексу "ХМАРА".
Секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара зазначив, що військовим передали переносні РЕБи, які дозволяють блокувати сигнал із різного типу дронів. А ще рації, проєктори, зарядні станції.
"Загальна сума допомоги становить близько 4,5 млн грн. Такі передачі відбуваються регулярно. Щасливі від того, що така допомога для захисників дозволяє зберігати їм життя й ефективно нищити ворога", - зазначив секретар Дніпровської міської ради.
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