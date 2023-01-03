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Війна проти України послаблює Росію, країна поринає в хаос, - спецслужби Польщі

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Варшава, Вівторок 03 січня 2023 21:08
Війна проти України послаблює Росію, країна поринає в хаос, - спецслужби Польщі Фото: Росія занурюється у хаос (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Росія поступово занурюється у хаос. Війна, яку вона веде проти України, послаблює РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженого уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслава Жаріна у Twitter.

"Масові затримання в Москві, панічні дії внутрішніх служб, облави на вулицях, пожежі, що знищують російські міста, вибухи на військових базах - останні дані свідчать про те, що Росія занурюється у хаос", - написав він.

Жарін наголосив, що у РФ наростає економічна криза, а держава не в змозі надати своїм громадянам навіть базові послуги.

"Війна, що ведеться проти України, послаблює Росію. Це хороша новина", - додав польський урядовець.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що Україна у розмовах з німецькими дипломатами пропонує провести денацифікацію Росії на зразок Німеччини.

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