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Виїзд за кордон на авто: які документи потрібно мати

Україна, Субота 18 листопада 2023 12:45
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Виїзд за кордон на авто: які документи потрібно мати Фото: українцям пояснили, які документи потрібно мати для виїзду за кордон на авто (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Громадяни України, яким не заборонено законом, під час війни можуть виїхати за кордон на авто. Для цього потрібно мати низку документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Виїхати з України до сусідніх країн можна на власному автомобілі та на машині, власником якої ви не є.

При перетині державного кордону на власному автомобілі при собі потрібно мати:

  • водійське посвідчення, що відповідає міжнародним стандартам;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
  • розпізнавальний знак України на авто (UA);
  • державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
  • дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта".

Особі, що не є власником авто, також потрібно мати довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон. Або можна пред'явити прикордонникам тимчасовий реєстраційний талон на право управління машиною.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні була оголошена загальна мобілізація. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон, а також потрібно стати на військовий облік.

Детальніше про те, кого точно не мобілізують в армію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми пояснювали, чому документи в "Дії" не підходять для перетину кордону і які цифрові документи все ж стануть в нагоді.

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