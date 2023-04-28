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Вивозив зерно до РФ. СБУ затримала ще одного колаборанта з Куп'янська

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Куп'янськ, П'ятниця 28 квітня 2023 10:52
Вивозив зерно до РФ. СБУ затримала ще одного колаборанта з Куп'янська Фото: СБУ затримала колаборанта, який вивозив зерно до Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили ще одного колаборанта з Харківської області. Під час окупації регіону зрадник вивозив зерно до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Колаборантом виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району. Він займався вирощуванням зерна та продажем агропродукції.

Під час окупації чоловік добровільно підтримав росіян і почав співпрацювати з незаконною "адміністрацією". У серпні минулого року він отримав від окупантів "патент на торгівлю зерном". Зрадник пообіцяв сплачувати податки до бюджету РФ.

Протягом місяця зрадник вивіз до Росії понад тисячу тонн пшениці на суму майже 5 млн гривень. Там він продавав агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після звільнення Куп'янська колаборант намагався "залягти на дно". Проте СБУ викрила та затримала зрадника. Його оголосили підозру за ст. 111-1 ККУ. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вивозив зерно до РФ. СБУ затримала ще одного колаборанта з Куп'янська

Фото: СБУ затримала колаборанта, який вивозив зерно до Росії (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру вісьмом колаборантам, які співпрацюють з росіянами на тимчасово окупованих територіях України.

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