Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном-камерой

Китайская компания Vivo запатентовала смартфон, с которого должна вылетать камера в виде дрона. Внешне аппарат выглядит, как обычный смартфон, но у него есть выдвижная конструкция в верхней части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LetsGoDigital .

В верхней части смартфона спрятан компактный дрон с двумя камерами (одна смотрит вверх, а другая в бок) и тремя инфракрасными датчиками. Благодаря этому, можно делать фотографии с воздуха.

Если такой смартфон выпустят, можно будет снимать себя издалека или подлететь к удаленного объекта. Однако в патенте нет информации, как будет осуществляться управление дроном.

Можно предположить, что управление дроном осуществляется непосредственно со смартфона.