ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном-камерой

Новина українською →
Четверг 01 июля 2021 22:02
Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном-камерой Фото: Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном-камерой (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Китайская компания Vivo запатентовала смартфон, с которого должна вылетать камера в виде дрона. Внешне аппарат выглядит, как обычный смартфон, но у него есть выдвижная конструкция в верхней части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LetsGoDigital.

В верхней части смартфона спрятан компактный дрон с двумя камерами (одна смотрит вверх, а другая в бок) и тремя инфракрасными датчиками. Благодаря этому, можно делать фотографии с воздуха.

Если такой смартфон выпустят, можно будет снимать себя издалека или подлететь к удаленного объекта. Однако в патенте нет информации, как будет осуществляться управление дроном.

Можно предположить, что управление дроном осуществляется непосредственно со смартфона.

Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном-камерой

Читайте РБК-Украина в Google News
смартфон дрон
NEWS
В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит
В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно