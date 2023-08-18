ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Віце-чемпіон України підписав центрфорварда з Бразилії

Новость на русском →
Ужгород, П'ятниця 18 серпня 2023 15:44
Віце-чемпіон України підписав центрфорварда з Бразилії Фото: Маркос Андре в складі "Ред Булл Брагантіно" (fcdnipro.com)
Автор: Антон Федорців

"Дніпро-1" оголосив про перехід нападника Маркоса Андре з бразильського "Ретро".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

20-річний центрфорвард став черговим новачком срібного призера Прем'єр-ліги. За місце на вістрі атаки "спортклубівців" він конкуруватиме з Філіпповим і Ківіндою.

Маркос Андре орендований "Дніпром-1" на сезон. У новій команді він гратиме під 28-м номером. За договором із "Ретро" віце-чемпіон України матиме опцію викупу бразильця. Досі нападник виступав на молодіжному рівні, зокрема в Бразілейрао U-20 та культовій Копіньї.

Маркос Андре поповнив латиноамериканську колонію "Дніпра-1". У лавах "спортклубівців" виступають його співвітчизники Валеф, Білл, Вітіньйо, Феліпе Пірес, а також аргентинці Пуріта та Бланко.

Дебютувати за "Дніпро-1" Маркос Андре зможе в 4-му турі чемпіонату України. "Спортклубівці" 20 серпня вдома приймуть столичну "Оболонь". Бразилець уже потрапив до заявки команди на сайті УПЛ.

До слова, напередодні УАФ провела жеребкування Кубка України за участі команд УПЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Чемпионат Украины Днепр-1
NEWS
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів, - Білий дім
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів, - Білий дім
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні