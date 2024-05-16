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У вишиванці їсть борщ із салом і пампушками. "Шахтар" підкорив мережу відео з легіонером

Київ, Четвер 16 травня 2024 15:57
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У вишиванці їсть борщ із салом і пампушками. "Шахтар" підкорив мережу відео з легіонером Фото: Лассіна Траоре (ліворуч) проводить третій сезон у чемпіонаті України (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Форвард донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре, вочевидь, повністю освоївся в Україні та приєднався до святкування Дня вишиванки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Африканець одягнув вишиванку в щорічний день плекання етнічного українського вбрання. Додатковий ефект залученості підкреслив накритий стіл івуарійського форварда.

"Вітаю з Днем вишиванки", – заявив Траоре та показав уболівальникам два великих пальця вгору. Перед ним на столі опинилася тарілка борщу. Поруч опинилися звичні додатки до традиційної першої страви – пампушки, сало та зелена цибуля.

У нинішньому сезоні Траоре провів 19 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 7 результативних передач. Івуарієць допоміг "гірникам" завоювати чемпіонський дубль з тріумфом у Прем'єр-лізі та Кубку України. Половину сезону він пропустив через важку травму.

Напередодні Траоре зіграв 10 хвилин у фіналі Кубка України. "Шахтар" здолав полтавську "Ворсклу" з голами Сікана та Коноплі (2:1). Цей трофей став 14-м національним кубком в історії "гірників".

@fcshakhtar Вітаємо з Днем вишиванки! ⠀ Happy Vyshyvanka Day! ⠀ #Shakhtar #Україна #ДеньВишиванки #Ukraine оригінальний звук - FC Shakhtar

До слова, раніше "Шахтар" став чемпіоном України після перемоги над "Динамо".

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