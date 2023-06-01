Вища рада правосуддя призначила всіх членів головної кваліфікаційної комісії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВРП.

Вища рада правосуддя шляхом відкритого голосування обрала всіх 16 членів ВККС. Новини членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів стали:

Руслан Мельник - старший детектив, керівник відділу запобігання корупції та інформаційної безпеки Управління внутрішнього контролю НАБУ;

- старший детектив, керівник відділу запобігання корупції та інформаційної безпеки Управління внутрішнього контролю НАБУ; Надія Кобецька - професор Прикарпатського національного університету ім. Стефаника;

- професор Прикарпатського національного університету ім. Стефаника; Ярослав Дух - керівник відділу роботи з повідомленнями про корупцію та контрольної діяльності НАЗК;

- керівник відділу роботи з повідомленнями про корупцію та контрольної діяльності НАЗК; Віталій Гацелюк - координатор проєктів ОБСЄ в Україні, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. Корецького;

- координатор проєктів ОБСЄ в Україні, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. Корецького; Людмила Волкова - адвокат, у минулому була суддею Харківського окружного адміністративного суду ;

- адвокат, у минулому була суддею Харківського окружного адміністративного суду ; Андрій Пасічник - керівник Управління проведення повних перевірок НАЗК;

- керівник Управління проведення повних перевірок НАЗК; Роман Сабодаш - доцент КНУ ім. Шевченка, адвокат;

- доцент КНУ ім. Шевченка, адвокат; Руслан Сидорович - адвокат, народний депутат Верховної Ради VIII скликання;

- адвокат, народний депутат Верховної Ради VIII скликання; Михайло Богоніс - суддя Вінницького окружного адміністративного суду;

- суддя Вінницького окружного адміністративного суду; Роман Ігнатов - суддя Київського апеляційного суду;

- суддя Київського апеляційного суду; Роман Кидисюк - суддя Господарського суду Львівської області;

- суддя Господарського суду Львівської області; Олег Коліуш - суддя Вищого антикорупційного суду;

- суддя Вищого антикорупційного суду; Володимир Луганський - суддя Сєверодонецького міського суду у відставці, адвокат, військовослужбовець;

- суддя Сєверодонецького міського суду у відставці, адвокат, військовослужбовець; Олексій Омельян - суддя Господарського суду Житомирської області, військовослужбовець;

- суддя Господарського суду Житомирської області, військовослужбовець; Сергій Чумак - суддя Третього апеляційного адміністративного суду;

- суддя Третього апеляційного адміністративного суду; Галина Шевчук - суддя Тернопільського апеляційного суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів повинна проводити перевірку кандидатів на посаду судді. Призначення нового складу комісії дозволить проводити добір суддів на понад 2000 вакантних посад

Чому це важливо

Відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - це частина судової реформи. Комісія не працювала протягом трьох років.

Крім того, призначення нового складу ВККС було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

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