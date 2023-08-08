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Виробники будматеріалів зможуть самостійно подавати інформацію про продукцію в е-системі

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Вівторок 08 серпня 2023 15:31
Виробники будматеріалів зможуть самостійно подавати інформацію про продукцію в е-системі Фото: виробники будматеріалів зможуть самостійно подавати інформацію про продукцію в е-системі (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Відтепер в Єдиній державній електронній системі будівництва (ЄДЕССБ) доступний кабінет виробника будматеріалів, де можна буде самостійно внести види своєї продукції і зазначити їхні характеристики: стійкість, безпека, екологічність тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу", голову Комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Ми продовжуємо цифровізацію будівництва. Це важливий крок на шляху до "промислового безвізу". Для громадян це можливість в одному місці отримати доступ до даних про якість та показники будматеріалів, які можуть використовуватись в межах програми єВідновлення", - зауважила вона.

Шуляк додала, що в е-системі виробники можуть вказувати параметри своєї продукції: показники зносостійкості, екологічності, клас енергоефективності, безпекові параметри тощо. Уся інформація, зібрана в електронному кабінеті, допоможе розуміти якісні характеристики будівельної продукції, яку виготовляють в Україні, а також посилить контроль громадськості за ринком будівельних матеріалів.

У разі необхідності орган державного ринкового нагляду (Державна інспекція архітектури та містобудування України) перевіряє задекларовані показники та характеристики будівельної продукції.

Голова партії зазначила, нові можливості в е-кабінеті для виробників будматеріалів дозволить засвідчити відповідність їх продукції європейським вимогам. Відтак, люди будуть знати, хто на ринку створює якісно, і в рамках "єВідновлення" чи будівництві нових проектів, будуть на це орієнтуватися, уникаючи низькопробної продукції.

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