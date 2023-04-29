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Виробник "Байракторів" анонсував серійне виробництво нового безпілотника

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Україна, Субота 29 квітня 2023 13:17
Виробник "Байракторів" анонсував серійне виробництво нового безпілотника Фото: Байрактар має намір випускати безпілотники Kizilelma наступного року (baykartech.com)
Автор: Олександр Білоус

Турецька оборонна компанія Baykar має намір розпочати виробництво свого нового бойового безпілотного літального апарату (БПЛА) наступного року, і він уже викликає міжнародний інтерес.

Про це заявив глава компанії Сельчук Байрактар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В останні роки компанія Baykar набула популярності на міжнародному рівні завдяки легкому безпілотнику TB-2, який використовувався в Україні, Азербайджані та Північній Африці та мав величезний експортний успіх, внаслідок чого фірма стала одним із найбільших турецьких експортерів оборонної продукції.

Безпілотник під назвою Kizilelma розширює асортимент продукції компанії від повільних штурмових дронів до швидких і маневрених автономних дронів, які працюють разом із винищувачами.

"Він спроектований як високоавтономна бойова машина класу "повітря-повітря", звичайно ж, під контролем людини", - сказав Байрактар, який керував розробкою 15-метрового БПЛА з реактивним двигуном.

Baykar планує розпочати виробництво невеликими партіями наступного року. Kizilelma здійснила свій перший політ у грудні і цього місяця розпочала льотні випробування з іншими безпілотниками Baykar. БПЛА готовий почати випробувальні польоти разом з літаками, що пілотуються.

Байрактар, який одружений з дочкою президента Туреччини Тайіпа Ердогана, виступив у кулуарах аерокосмічного та технологічного фестивалю, організованого його власним фондом. Висококласні військові проекти займали чільне місце у передвиборній кампанії Ердогана.

Нагадаємо, безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ українського виробництва.

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Турция Байрактар
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