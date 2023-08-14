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У Вірменії трагічно загинув в.о. посла України: що про це відомо

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Вірменія, Понеділок 14 серпня 2023 10:45
У Вірменії трагічно загинув в.о. посла України: що про це відомо Фото: у Вірменії трагічно загинув в.о. посла України (mes.am)
Автор: Марія Кучерявець

У Вірменії трагічно загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко. Він очолював українську дипломатичну місію в країні.

Про це РБК-Україна повідомили в українському МЗС.

Так, на питання, чи дійсно тимчасовий повірений України Олександр Сенченко загинув у Вірменії в МЗС відповіли виданню: "Так".

Що відомо про трагедію

Зазначимо, що напередодні у вірменських ЗМІ з'явилася інформація про те, що в озері Севан утопився чоловік. Там згодом вказали, що мова йде про українського дипломата.

Як з'ясували вірменські журналісти, інцидент стався вчора, 13 серпня.

У рятувальній службі МВС Вірменії розповіли, що о 20:17 надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання.

Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли тіло з глибини приблизно 1,5 м і доставили його на берег на моторному човні. Згодом медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

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