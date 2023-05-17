Виплати за пошкоджене житло: скільки заяв подали за перший тиждень

Українці за тиждень подали понад 10 тисяч заяв на отримання грошей для відновлення пошкодженого війною житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду.

Програма "єВідновлення" для виплати компенсації за пошкоджене житло працює вже тиждень. За цей період українці подали 10 440 заяв.

Понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% - приватного будинку. Менше 1% заяв - інших житлових приміщень.

Далі при органах місцевого самоврядування будуть створені комісії, які опрацюють заяви та розпочнуть огляд житла. Станом на 17 травня в Україні вже створили 108 таких комісій.

Що відомо про "єВідновлення"

Нагадаємо, в Україні запустилт програму "єВідновлення" для виплати коштів за пошкоджене та зруйноване війною житло. Подати онлайн-заяву можна в "Дії", попередньо оформивши спеціальну карту у банку, куди нарахують кошти.

На першому етапу уряд буде виплачувати кошти українцям, чиї домівки потребують косметичного ремонту.

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