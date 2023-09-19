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Вино "Villa UA Chardonnay Sauvignon" отримало статус винного посла України

Вівторок 19 вересня 2023 16:13 promo
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Вино "Villa UA Chardonnay Sauvignon" отримало статус винного посла України Вино "Villa UA Chardonnay Sauvignon" отримало статус винного посла України (фото: прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Києві відбувся 2-й Всеукраїнський відбір "посольських" вин 2023 року. Цьогоріч перед вимогливим журі, до якого входили 12 провідних експертів винної галузі, було представлено 74 вин зі всією України.

Про це повідомили організатори заходу.

Гідне місце серед найкращих вин України зайняло біле сухе Chardonnay Sauvignon від Villa UA, що отримало найвищу оцінку серед професіоналів галузі.

Вино Chardonnay Sauvignon Villa UA здобуло офіційного статусу Винного посла України і вирушить представляти нашу країну до Парижу, щоб познайомити іноземних гурманів із нашими унікальними смаками та традиціями.

"Ми пишаємося нашими винами і вдячні корпорації "Укрвинпром" у співпраці з "Фондом Винної Культури і Цивілізацій Вина" за можливість представляти українське виноробство на міжнародному рівні. Статус винного посла є великою честю і, одночасно, покладає на нас певну відповідальність, стимулює ставати ще кращими, формувати тренди і залишатися найсмачнішим вином України", - зазначила бренд-менеджер марки Ольга Бовт.

Вже понад 10 років Villa UA, разом зі своїм споживачем, створюють смачні історії, що приносять задоволення. Адже, ці чудові вина призвані доповнювати та розкривати смак будь-який страв – від повсякденних та простих до святково-вишуканих.

Широка палітра смаків здатна задовольнити як консерваторів, які звикли до класичного підходу "біле до риби, червоне до м’яса", так й сміливих новаторів, відкритих до смачних експериментів та нових вражень щодня. Разом з винами Villa Ua дуже просто поглянути на ситуацію та обставини по-новому, знайти щось особливе у звичному.

Ексклюзивним дистриб'ютором вин Villa UA на території України є Торговий дім АВ - сильний та досвідчений дистрибутор алкогольних брендів преміум-класу в Україні. Компанія має перевірену часом репутацією та чітко виконує свої зобов’язання, навіть, в умовах війни.

Багатий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку з переконливими цифровими показниками продажу відомих, популярних у споживачів українських брендів GreenDay, ADJARI, Довбуш, HELSINKI робить компанію однією з найпотужніших у галузі.

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