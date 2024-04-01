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У Вінницькій області підлітки впали з 10-метрової висоти в кар'єр. Є жертва

Понеділок 01 квітня 2024 22:37
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У Вінницькій області підлітки впали з 10-метрової висоти в кар'єр. Є жертва Фото: у Вінницькій області підлітки впали з 10-метрової висоти в кар'єр (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Двоє підлітків впали з висоти 10 метрів у недіючому гранітному кар'єрі у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.

Як розповіли у відомстві, близько 18:24 понеділка, 1 квітня, вони отримали повідомлення про те, що в кар'єр впали підлітки. Інцидент трапився за межами села Марʼянівка Гайсинського району на території гранітного кар'єру, що не діє.

Прибувши на місце події рятувальники з'ясували, що один із хлопців зміг самостійно вибратися із пастки. Він був переданий бригаді екстреної медичної допомоги.

На жаль, в результаті падіння другий, 17-річний юнак, від отриманих травм загинув на місці.

Бійці ДСНС, які прибули на виклик, за допомогою човна дісталися до місця трагедії та доправили загиблого хлопчину на берег.

Фото: у Вінницькій області підлітки впали з 10-метрової висоти в кар'єр (t.me/dsns_telegram)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Кіровоградській області з 20 січня потонули двоє дітей: один хлопчик загинув.

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ДСНС Вінницька область Підлітки
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