Винницкие нардепы направили 20 млн гривен на оборудование для центра онкологии

Народные депутаты, избранные по мажоритарным округам Винницы, Максим Пашковский и Анатолий Драбовский привлекли 20 миллионов гривен субвенции на социально-экономическое развитие своих округов на покупку современного медицинского оборудования в Подольский региональный центр онкологии.

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов уже отчитался перед винничанами на официальной странице в Facebook , что вклад народных депутатов составил весомую долю из 49,8 млн грн, потраченных онкоцентром на приобретение медицинского линейного ускорителя: оставшиеся из необходимых 29,8 млн грн обеспечено поступлением из областного бюджета. 17 декабря 2020 года деньги поступили на счет поставщика, а уже 28 декабря современная система облучения онкобольных Elekta Synergy Platform была доставлена в Винницу. Впервые за 5 лет — именно столько прошло времени со старта инициативы приобрести ускоритель — удалось достичь полного понимания и единства цели у народных депутатов Украины, Винницкой ОГА и руководства Винницкой областной рады.

«Знаю, что Covid-19 взбудоражил весь мир и стал причиной медицинской мобилизации во многих странах мира. И я уверен, что уже ближайшим временем ситуация улучшится. Но своим активным примером хочу привлечь внимание моих коллег из Верховной Рады на смертельные онкологические болезни, борьбу с которыми врачи ведут уже много лет. Если в Киеве ситуация с оборудованием и лекарствами более-менее налажена, то в регионах с этим огромные проблемы. Если каждый из вас поспособствует выделению субвенции на покупку медоборудования в свои «мажоритарные» регионы, тысячи человеческих жизней будут спасены в самом скором времени…» — призвал народных депутатов направлять субвенции соцэконома на борьбу с онкологическими заболеваниями Максим Пашковский.