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Винниківська тютюнова фабрика анонсувала візит представників ЗМІ на підприємство

Четвер 11 липня 2024 16:35 promo
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Винниківська тютюнова фабрика анонсувала візит представників ЗМІ на підприємство Винниківська тютюнова фабрика запрошує представників ЗМІ на підприємство

Прес-служба Винниківської тютюнової фабрики запрошує усіх представників ЗМІ сьогодні, 11.07.2024, на 18:00 до себе на підприємство у Винниках – на спілкування з керівництвом компанії та представниками силових органів.

Саме нині минає 60-ий день обшуків працівниками Бюро економічної безпеки та інших силових відомств на підприємстві.

У журналістів буде можливість ознайомитися зі ситуацією на фабриці, оглянути її, а також поспілкуватися зі слідчими БЕБ. Подія особливо злободенна з огляду на те, що, як очікується, саме сьогодні силовики мають пред’явити ухвалу суду на продовження обшуків та блокування роботи фабрики ще на 30 днів.

Головне питання до них: що знайшли за 60 днів обшуків та блокування роботи? І що ще намагаються шукати 30 діб?

І головне - може вже час назвати замовника цього протиправного наїзду на Винниківську тютюнову фабрику, головних бенефіціарів атаки на найбільше вітчизняне підприємство тютюнової галузі майже з 250-річною історією? Чи це має зробити саме підприємство?

Скільки ще триватиме ця правова вакханалія в угоду сірим ділкам тютюнового ринку родом з Одеси, які скооперували свої дії з визнаним на державному рівні спонсором міжнародного тероризму в Україні, який продовжує платити мільярдні податки до російського бюджету? Скільки ще має прилетіти ракет на Охматдит в Києві, які фінансує цей міжнародна компанія, продовжуючи працювати в росії? І скільки з цим ще буде миритися українське суспільство?

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