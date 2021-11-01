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Под Винницей мужчина выстрелил в 14-летнего подростка во время охоты

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Винницкая область, Понедельник 01 ноября 2021 14:52
Под Винницей мужчина выстрелил в 14-летнего подростка во время охоты Фото: под Винницей мужчина выстрелил в 14-летнего подростка во время охоты (vn.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Вблизи села Малая Стратиевка (Винницкая область) мужчина выстрелил в 14-летнего мальчика во время охоты. Подростка госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки и головы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции
Винницкой области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел во время того, как мальчик прогуливался вблизи водоема за пределами села, где охотился мужчина.

"Около 13:00 в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним с непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки и головы доставлен 14-летний житель села Малая Стратиевка", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, ранение подросток получил в результате рикошета заряда дроби во время охоты 26-летнего односельчанина на пернатую дичь.

Указано, что зарегистрированное оружие у охотника изъято. По факту травмирования ребенка полиция начала уголовное производство по ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Такое уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.

Фото: под Винницей мужчина выстрелил в 14-летнего подростка во время охоты (vn.npu.gov.ua)

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Винница
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