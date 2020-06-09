В Виннице проверяют врачей и педагогов ИФА-тестами от Фонда Порошенко

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Уже проведено почти 1300 исследований на антитела к COVID-19

В Винницком городском лечебно-диагностическом центре благодаря высокоточным ИФА-тестам для определения антител к коронавирусу швейцарской фирмы Roche, которые передал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, было проведено 1264 исследования. У 31 человека обнаружены антитела к COVID-19, обследуют еще 400 человек.

Об этом сообщают "Винницкие новости" со ссылкой на главного врача Лечебно-диагностического центра Дмитрия Фостаковского, передает РБК-Украина.

"В первую очередь было решено провести исследование воспитателям детских садов, которые с 2 июня начали работать после ослабления карантина. Параллельно проводятся исследования медикам как районных, так и областных больниц", - сказал главный врач.

Как стало известно, на прошлой неделе благодаря первой пробной партии тестов в Виннице сразу же обнаружили двух воспитателей детсадов с бессимптомным течением болезни.

По словам заместителя главного врача Центра Петра Гранкивского, с почти 300 пациентов, которых уже обследовали, выявили 2 случая положительных. Информацию об этих пациентах было сразу же передано врачам семейной медицины, которые дальше уже занимаются их самоизоляцией.

"Мы передали первую пробную партию – 2 упаковки тестов для того, чтобы не терять ни одного дня. Потому что ПЦР-лаборатория сегодня может делать в Виннице не более 400 тестов за 24 часа работы. Лаборатория Диагностического центра может делать по 6, даже по 5 часов те же 400 тестов. То есть теоретически мы можем делать 1000 тестов в сутки. Это – больше возможностей. И вторая позиция – мы обнаруживаем бессимптомных пациентов. То есть если пациент болен – он есть разносчиком коронавируса, но сам он этого не чувствует, и без его вины происходят эти вещи. Если бы этого тестирования не было, то они бы и дальше распространяли, потому что никаких симптомов они не испытывали. Фамилий мы не называем, но это – воспитатели детских садов. После ослабления карантина мы сможем гарантированно защитить от распространения коронавируса с помощью лаборатории нашего Винницкого центра", - добавил Петр Порошенко.

Напомним, в Винницу Порошенко привез 5 тысяч ИФА-тестов. Медицинские работники и педагоги Винницкой области проходят тестирование бесплатно.

Всего Фонд Порошенко привез в Украину 31 тысячу ИФА-тестов для определения антител к коронавирус производства швейцарской компании Roche, которые передаются в регионы Украины.

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Автор: РБК-Украина