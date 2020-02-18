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"Винницагаз": зарплаты газовиков надо повысить до средних по промышленности

Новости » Энергетика     18.02.2020 - 14:22
"Винницагаз": зарплаты газовиков надо повысить до средних по промышленности
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Компания продолжит переговоры с НКРЭКУ относительно достойной заработной платы газовиков

Благодаря принятому Государственным регулятором новому тарифу на распределение газа, "Винницагаз" сможет до конца года увеличить среднюю зарплату работникам предприятия на 26%. В то же время размер оплаты труда остается ниже среднего в промышленности области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Средняя зарплата на предприятии в течение 2018 года составляла менее 6 тыс. гривен. Чтобы не терять специалистов, в 2019 году АО "Винницагаз" выискивало возможности выплачивать своим работникам больше, в среднем 7,8 тыс. гривен на месяц. Это стало возможным благодаря привлечению дополнительных ресурсов. "Винницагаз" ценит своих специалистов. Для нас профессиональные кадры – это главный приоритет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новые тарифы на распределение газа позволят повысить размеры оплаты труда. На протяжении всего 2020 году зарплаты на "Винницагаз" вырастут в среднем на 26%. Однако, по словам пресс-службы, этого будет недостаточно, чтобы компания выдержала конкуренцию среди работодателей на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры за счет достойной оплаты труда. Ведь АО "Винницагаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов, - говорит Валерий Кулийчук, начальник управления по персоналу АО "Винницагаз". - Поэтому мы будем настаивать на повышении заработных плат наших сотрудников. Они должны быть не меньше средней заработной платы по промышленности в Винницкой области".

В то же время, по словам пресс-службы, компания продолжает инвестировать средства в повышение профессионального уровня наших сотрудников. "В частности, продолжается сотрудничество со многими бизнес-школами, где проходят обучение работники среднего звена и формируется кадровый резерв. Линейный персонал имеет возможность повышать квалификацию во вновь созданном центре обучения и развития, который открыли под брендом РГК. Со временем сеть таких центров заработает по всей Украине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что АО "Винницагаз" ценит свои кадры, поэтому и в дальнейшем будет отстаивать интересы работников и делать все возможное, чтобы удержать лучших специалистов. "На сегодня дефицит кадров на предприятии составляет около 20%. Больше всего не хватает водителей, электрогазосварщиков, слесарей подземных газопроводов, слесарей по эксплуатации газового оборудования и тому подобное. Все за низкую оплату труда, предусмотренную тарифом на распределение. Сейчас показатель текучести кадров колеблется от 15 до 20% в год, при норме 8-10% для промышленного сектора", - говорится в сообщении.

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