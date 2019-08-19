"Винницагаз": зарплата работников вдвое меньше средней по промышленности

Иллюстративное фото (dtek.com)

Часть работников "Винницагаз" перешла, в частности, на работу в электроэнергетические компании

АО "Винницагаз" обеспечено работниками на 80% от фактической потребности. За 7 месяцев 2019 года из компании уволился 221 работник, в 2018 году – 364. Зарплаты работников предприятия в два раза ниже средней зарплаты в промышленности области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отток кадров связан с низкой зарплатой. Из-за того, что НКРЭКУ уже три года не пересматривает тариф для "Винницагаз", зарплаты здесь существенно ниже рыночных, замороженные на уровне 2016 года. За этот же период средняя зарплата в Винницкой области выросла более, чем вдвое", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 августа средняя зарплата сотрудников "Винницагаз" согласно тарифу составляет около 5,5 тыс. гривен и неизменна уже три года. В текущем году коэффициент текучести кадров составил 12%. По словам пресс-службы, на предприятии катастрофически не хватает слесарей, монтеров, электрогазосварщиков, монтажников, водителей, мастеров, контролеров и операторов.

"Действующий тариф на распределение природного газа не пересматривался уже почти три года и не соответствует экономическим реалиям. Это вызывает дефицит финансирования по всем составляющим тарифа - от оплаты труда, приобретения товаров и услуг, закупки газа для ВТВ, до выполнения всех задач, связанных с эксплуатацией сетей", - объясняет финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

В пресс-службе подчеркнули, что оплата труда в АО "Винницагаз" более чем вдвое меньше, чем в электроэнергетике, тарифы для которой устанавливает тот же госрегулятор. В результате часть работников "Винницагаз" перешла, в частности, на работу в электроэнергетические компании.

"В результате дефицита кадров с каждым годом все сложнее обеспечить бесперебойное и безаварийное снабжение газа в регионе. Работники бастуют, требуют надлежащей оплаты труда. Потери квалифицированных специалистов, которые годами знали и выполняли свою работу, фактически невозможно сегодня восстановить. Выход один – пересмотр государственным регулятором тарифа на распределение природного газа в соответствии с экономически обоснованных составляющих. В противном случае операторы газораспределительных систем не смогут гарантировать безопасность и стабильность в поставках газа, содержанию газотранспортной системы в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.