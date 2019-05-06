"Винницагаз Сбыт": "Укрпошта" задержала перерасчет 43% платежей области

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

На конец апреля бытовые потребители газа области задолжали компании около 693 млн гривен

В апреле текущего года более 43% всех платежей за газ поступили ООО "Винницагаз Сбыт" с опозданием. Это средства, уплаченные потребителями через ПАО "Укрпошта", которое задерживает перерасчет до двух недель. В это же время, расчеты через онлайн-сервисы "Винницагаз Сбыт" работают без задержек. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На конец апреля бытовые потребители газа Винницкой области задолжали газоснабжающей компании около 693 млн гривен. По словам пресс-службы, часть этих средств оплачена потребителями вовремя, однако "Укрпошта" не спешит перечислять их поставщику газа.

"Ситуация осложнилась с введением монетизации субсидии. Потребителей обязали самостоятельно рассчитываться за коммунальные услуги полученными на руки средствами государственной помощи. Оплатить надо вовремя и по назначению. Население отдаленных сел не имеет другой альтернативы и вынуждено платить коммунальные счета через почту. Газопоставляющая компания и бытовые потребители-субсидианты становятся заложниками ситуации", - объясняет директор предприятия Василий Сопильник.

В пресс-службе отметили, что значительно быстрее поступают платежи за газ, совершенные через онлайн-сервисы компании, такие как Личный кабинет на сайте 104.ua, чат бот 7104 в Viber, мобильные приложения 104 Mobile и 104 MobileLight.

"Эффективной также является оплата через отделения банков, терминалы самообслуживания, системы интернет-платежей Portmone.com, iPay.ua, "Ощад 24", "Приват 24". Потребители газа города Винницы могут также быстро рассчитаться через платежную систему Центра муниципальных систем управления. ООО "Винницагаз Сбыт" призывает своих клиентов рассчитаться за газ вовремя и выбрать для этого можно эффективный способ оплаты. Это поможет избежать недоразумений при расчетах за газ и получении субсидии", - говорится в сообщении.