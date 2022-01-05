"Винницагаз Сбыт": цена газа для населения в январе не изменится

Цена газа для бытовых клиентов ООО "Винницагаз Сбыт", работающего под брендом "Твой газсбыт", в январе 2022 года останется на уровне 7,99 гривен за кубический метр.

В компании отметили, что несмотря на ценовые рекорды, которые почти еженедельно фиксируются на энергетических биржах, годовые тарифные предложения компании "заморозили" стоимость голубого топлива до конца отопительного сезона.

"Тема стоимости газа - одна из резонансных на сегодня как в Украине, так и за ее пределами. И чем ниже температура за окном, тем активнее появляются слухи о подорожании энергоресурса. В конце 2021 года цена на природный газ на Украинской энергетической бирже превысила 70 гривен за куб, что почти в десять раз больше по сравнению с показателями 2020 года", – отмечает директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

По его словам, благодаря вовремя заключенным долгосрочным контрактам на закупку газа, более 450 тысяч клиентов компании застрахованы от колебания цены на газ и до конца отопительного периода будут обеспечены энергоресурсом по фиксированной стоимости.

"Кроме того, почти 9 тысяч потребителей, которые выбрали тариф "Твой газ равномерный платеж", смогли значительно уменьшить свои расходы на топливо для обогрева домов в период холодов. Например в декабре, благодаря равномерной системе оплаты, среднее уменьшение сумм в платежках на одного підписника тарифа составило 886 гривен по сравнению с расчетом за фактическое потребление", – комментирует Василий Сопильник.

В компании напомнили, что тариф "Твой газ равномерный платеж" будет действовать до мая следующего года. Если за время действия предложения потребитель не использует весь запланированный объем голубого топлива, сэкономленная сумма останется на его лицевом счете для будущих платежей. Фактический объем потребленного энергоресурса будет определяться по показателям счетчиков. Информацию об окончательном расчете можно будет получить из платежки за апрель 2022 года.

Проверить, по какому тарифу потребляется топливо и его стоимость можно с помощью онлайн-сервисов компании:

Личный кабинет на сайте 104.ua;

мобильное приложение 104.ua для Android и iOS;

чат-бот 7104ua в Viber и Telegram.

Кроме того, клиенты компании могут решить "газовые" вопросы через форму обратной связи на сайте ООО "Винницагаз Сбыт" или по номерам телефонов, которые указаны в разделе "Контакты".