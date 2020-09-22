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"Винницагаз Сбыт": потребители приобрели почти 2 млн куб. м газа по акционной цене

Винница, Вторник 22 сентября 2020 15:30
"Винницагаз Сбыт": потребители приобрели почти 2 млн куб. м газа по акционной цене
Газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Более 2 тысяч потребителей газа Винницкой области приобрели почти 2 млн кубометров газа на отопительный сезон в рамках акции "Твоя энергонезависимость".

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Винницагаз Сбыт".

"По итогам второго этапа акции "Твоя енергонезалжність" больше всего голубого топлива потребители купили именно по цене 4,99 гривен. Этим предложением воспользовалось 1 179 жителей области, зарезервировав свыше 1 млн кубометров газа", - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

В пресс-службе отметили, что сейчас акция "Твоя энергонезависимость" выходит на финишную прямую. Купить газ на зиму по сниженной цене можно будет до конца сентября. Стоимость голубого топлива в период с 16 по 30 сентября - 5,49 гривен за кубометр.

"Для того, чтобы принять участие в акции нужно обратиться в Контакт-Центр, Центр обслуживания клиентов или в отделение ООО "Винницагаз Сбыт". Потребителю нужно выбрать запас газа на зиму и подтвердить заявку. Получив квитанцию на оплату, внести 100% оплату за запас газа любым удобным способом",- отметил Василий Сопильник.

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