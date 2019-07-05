"Винницагаз Сбыт" перечислил неиспользованные субсидии на более 28 млн гривен

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В прошлый отопительный сезон госпомощь на оплату газа получили около 200 тыс. бытовых потребителей на общую сумму более 705 млн гривен

ООО "Винницагаз Сбыт" перечислил в государственный бюджет более 28 млн гривен неиспользованных субсидий из лицевых счетов потребителей газа Винницкой области. Эти средства накоплены на счетах в период с октября 2018 года по январь 2019 года включительно. Это в 7 раз меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В прошлый отопительный сезон государственную помощь на оплату потребленного природного газа получили около 200 тыс. бытовых потребителей Винницкой области на общую сумму более 705 млн гривен. По требованию правительства компания осуществила пересчет по почти 21 тыс. лицевых счетов и ​​вернула в государственный бюджет излишки субсидии на сумму более 28 млн гривен", - говорится в сообщении.

Все потребители, которым субсидия назначена в 2019 году, получают монетизированную государственную помощь в наличной или безналичной форме. Сэкономленные ими средства с февраля по май 2019 года перечисляются на специальные счета потребителей в "Ощадбанке" и могут быть использованы ими по своему усмотрению.

"В этом году на конец отопительного сезона на счетах наших клиентов осталось в разы меньше средств неиспользованной субсидии, чем в прошлом году. Это связано с введением монетизации государственной помощи с 1 февраля 2019 года", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

С мая по 1 октября текущего года осуществляется переоформление субсидий на летний (неотапливаемый) период. "По запросам органов социальной защиты населения компанией передана информация о наличии или отсутствии долга по 6,4 тыс. лицевых счетов клиентов. Напомним, что при наличии у потребителя просроченной задолженности в размере 340 гривен и более, жилищная субсидия на следующий период не назначается, пока потребитель не погасит долг или не заключит договор реструктуризации", - говорится в сообщении.

Субсидиантам, которые не имеют долгов за жилищно-коммунальные услуги, субсидия на следующий период назначается без представления новых заявлений и декларации.

"Узнать о состоянии лицевого счета, наличии или отсутствии долга, потребитель может в Личном кабинете на сайте 104.ua, через мобильные приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light, чат бот 7104ua в Viber, с помощью смс на номер 7104 или по телефону Контакт-центра компании", - говорится в сообщении.