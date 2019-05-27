"Винницагаз Сбыт" и "Ощадбанк" подписали субсидионный договор

Иллюстративное фото (УНИАН)

Компания ожидает до конца этой недели поступления около 13 млн гривен для оплаты газа, потребленного субсидиантами в текущем году

17 мая 2019 года "Винницагаз Сбыт" подписан договор с АО "Ощадбанк" о перечислении предприятию средств субсидии, предназначенной потребителям после 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаз Сбыта".

Отмечается, что до сих пор заключению договора препятствовало требование уплаты банку 0,7% комиссионного вознаграждения при отсутствии для этого средств у поставщика газа. Такие расходы закономерно возложены на Минсоцполитики. Компания ожидает до конца этой недели поступления около 13 млн гривен для оплаты газа, потребленного субсидиантами в текущем году.

"Сейчас банком проводится проверка реестров. После этого субсидионные средства будут перечислены поставщику газа. Напомним, заключение данного договора между "Винницагаз Сбыт" и "Ощадбанк" затянулось до этого времени из-за неурегулированности на государственном уровне вопроса уплаты комиссионного вознаграждения. За банковские услуги в процедуре монетизации "Ощадбанк" хотел удержать с ООО "Винницагаз Сбыт" 0,7% комиссионного вознаграждения от общей суммы перечисленных средств субсидий. Такие расходы не были учтены правительством при формировании размера торговой надбавки поставщика газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, при получении тарифных 19 копеек с каждого кубометра "Винницагаз Сбыт" организует весь комплекс админуслуг по поставкам газа клиентам. Это сбор средств за поставленный газ, учет расчетов в разрезе каждого потребителя, организация работы Контакт-центра и центров обслуживания, печать и донесение счетов за газ и тому подобное.

"Другого источника доходов, кроме торговой надбавки, компания не имеет. Обязательства к оплате комиссионного вознаграждения в процедуре монетизации субсидии лишило бы предприятие возможности нормального выполнения основных функций", - объясняет директор "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Компания надеется, что после урегулирования всех составляющих, механизм монетизации субсидии наконец заработает и принесет ожидаемые результаты.