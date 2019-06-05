"Винницагаз Сбыт": в июне в области подорожал газ

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Клиенты компании получают информацию обо всех составляющих цены газа в счетах за газ

В июне для бытовых потребителей газа Винницкой области стоимость голубого топлива выросла до 8 758,52 гривен за тыс. куб. м. Это почти на 5% больше цены мая. Подорожание связано с повышением оптовой цены газа от НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаз Сбыта".

"Новый подход в ценовой политике на газовом рынке введен с 1 мая правительством, НКРЭКУ и "Нафтогазом". Каждый месяц цена газа будет изменяться в зависимости от колебаний стоимости закупки энергоресурса у оптового поставщика и тарифов на транспортировку. Ежемесячно "Нафтогаз" направляет в адрес ООО "Винницагаз Сбыт" дополнительные соглашения об изменении цены газа для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам пресс-службы, НКРЭКУ вместо общего тарифа на транспортировку природного газа для "Укргтрансгаза" установлен новый тариф на оплату стоимости заказанной мощности, который фактически является абонплатой. В компании сообщают, что именно из-за изменения этих тарифов с 1 мая каждый регион Украины получает свою цену газа для населения.

"При этом в цене газа снова остались неизменными тариф газораспределительной компании и ставка "Винницагаз Сбыт" как поставщика. Напомню, "Винницагаз" как Оператор ГРМ получает 9,39% от стоимости кубометра, что составляет 82 коп. Ставка "Винницагаз Сбыт" составляет всего лишь 2,16 %, то есть почти 19 коп. от конечной цены газа", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Клиенты компании получают информацию обо всех составляющих цены газа в счетах за газ. Такие счета можно загрузить в Личном кабинете на сайте 104.ua.

"По данным Ассоциации газового рынка Украины в мае дешевым является газ для жителей столицы, а самым дорогим - для жителей Николаевской области. В июне высшей будет цена для потребителей газа Ровенской области, а самая низкая - для Харькова. По сравнению с другими регионами цена газа для жителей Винницы и области чуть выше средней", - говорится в сообщении.