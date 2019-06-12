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"Винницагаз Сбыт" достиг 98% расчетов за газ

Новости » Энергетика    12.06.2019 - 15:30
"Винницагаз Сбыт" достиг 98% расчетов за газ
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

За пять месяцев текущего года компанией направлено неплательщикам почти 83 тыс. предупреждений о прекращении подачи газа

На 1 июня текущего года ООО "Винницагаз Сбыт" обеспечило рекордно высокий уровень расчетов клиентов за потребленный газ – 98 %. Это на 20 % больше, чем на 1 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"От состояния расчетов потребителей зависят дальнейшие расчеты компании с оптовым поставщиком энергоресурса, газотранспортным и газораспределительным предприятиями, а следовательно - стабильность поставок газа в регионе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что почти 90 % вырученных средств составляет доля группы компаний "Нафтогаз". В свою очередь ООО "Винницагаз Сбыт" остается лишь 2,35 % полученных средств. За период с января по май 2019 года компанией за поставленный газ оплачено оптовому поставщику - НАК "Нафтогаз Украины" почти 1,85 млрд гривен.

"Высокого уровня расчетов за газ удалось достичь благодаря комплексу мероприятий. Прежде всего, потребители газа все активнее используют новые эффективные онлайн сервисы оплаты. С их помощью уплаченные средства быстрее поступают на счета газоснабжающей компании и отражаются на лицевом счете потребителя. Кроме того, положительной динамики добавляет жесткая, но справедливая работа с должниками", - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

За пять месяцев текущего года компанией направлено неплательщикам почти 83 тыс. предупреждений о прекращении подачи газа. Это на 17 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, компании пришлось отключить от сетей газоснабжения 7,7 тыс. должников.

Также в компании отметили, что 100 % расчетов за поставленный газ не удалось обеспечить из-за заниженных правительством норм потребления для потребителей без счетчиков и введенных НКРЭКУ ограничений на приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям.

"Анализ ситуации, проведенный специалистами ООО "Винницагаз Сбыт", показывает, что в случае устранения допущенных регуляторных ошибок правительства и НКРЭКУ, уровень оплаты за газ достигнет 99 %. Еще 1 % неплатежей связан с такими задержками в расчетах клиентов, на которые компания-поставщик повлиять не может - например, неплатежеспособность должника, отсутствие наследников и тому подобное", - говорится в сообщении.

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