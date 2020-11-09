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"Винницагаз": 73% потребителей области платят за доставку газа вовремя

Винница, Понедельник 09 ноября 2020 12:47
"Винницагаз": 73% потребителей области платят за доставку газа вовремя
Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 1 ноября текущего года около 73% потребителей в Винницкой области своевременно платят за доставку газа. Это позволило АО "Винницагаз" подготовить газовые сети региона к отопительному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Клиенты АО "Винницагаз" разобрались с новым порядком расчетов за распределение газа, который введен с января текущего года, и оплачивают потребленные услуги вовремя. За 10 месяцев текущего года полностью рассчитались за доставку газа 73% потребителей, а это 332 тысячи клиентов компании. Из них более 36 тысяч потребителей уже рассчитались до конца текущего года. Тем самым они сэкономили свое время и средства при оплате банковской комиссии.

"Компания благодарна потребителям, которые вовремя рассчитываются за доставку газа, ведь за счет тарифных средств осуществляется обслуживание и содержание сетей, их подготовка к зиме, функционирование аварийно-диспетчерской и других служб предприятия. Поддерживается в круглосуточном режиме работа всех технологических процессов, обеспечивающих надежность газораспределительной системы региона, бесперебойную и безаварийную доставку газа к каждому потребителю. Это особенно важно в отопительный сезон", - объясняет директор коммерческий АО "Винницагаз" Владимир Антошко.

Вместе с тем в компании отметили, что общая сумма задолженности клиентов АО "Винницагаз" за услуги распределения газа достигла 29 млн гривен. При наличии долга потребителю направляется предупреждение. При отсутствии реагирования взыскания долга осуществляется в судебном порядке. При этом, кроме суммы долга, должник платит судебные издержки.

"АО "Винницагаз" призывает потребителей не допускать наращивания долгов, рассчитаться за доставку газа, чтобы спокойно наслаждаться теплом и уютом в сезон низких температур", - говорится в сообщении.

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