"Винницагаз": 70% потребителей своевременно платят за распределение газа

По состоянию на 1 сентября 70% клиентов АО "Винницагаз" вовремя рассчитались за услугу распределения газа. Другая часть потребителей задерживает оплату счетов.

"Общая сумма долга перед компанией достигла 50 млн гривен. Это является причиной задержки финансирования технологического процесса доставки газа и подготовки сетей к отопительному сезону", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, за 8 месяцев 2021 за услугу распределения газа полностью рассчитались более 316 тысяч потребителей Винницкой области. Из них 20 тысяч клиентов уже рассчитались до конца текущего года.

"Наша компания благодарна клиентам, которые вовремя рассчитываются за услугу распределения газа. Ведь за счет тарифных средств "Винницагаз" осуществляет содержание и обслуживание сетей, их подготовку к отопительному сезону, обеспечивает ежедневное функционирование аварийно-диспетчерской и других служб. Поддерживает в круглосуточном режиме работу всех технологических процессов, обеспечивающих надежность газораспределительной системы региона, бесперебойную и безаварийную доставку газа к каждому потребителю", – объясняет коммерческий директор АО "Винницагаз" Александр Товмач.

В пресс-службе рассказали, что из общей суммы долга потребителей в 50 млн гривен: 36 млн гривен - долг бытовых потребителей, 10 млн - предприятия ТКЭ, 2,5 млн - промышленные компании, 1,5 млн – бюджетные организации.

"АО "Винницагаз" вынуждено взыскивать задолженность в принудительном порядке. Так, за 8 месяцев текущего года должникам направлено более 150 тысяч досудебных предупреждений. При отсутствии реагирования взыскания долга осуществляются в судебном порядке. Кроме суммы долга таким потребителям придется заплатить еще судебные издержки и исполнительный сбор. Рискуют неплательщики потерять субсидию. Кроме того, могут остаться без газоснабжения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 20 августа 2021 года, в соответствии с Законом Украины №1657-IX, снят мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг потребителям, имеющим задолженность. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

"Следовательно, АО "Винницагаз" призывает клиентов не накапливать долги и своевременно оплачивать услугу распределения газа - до 20 числа каждого месяца, в котором получаете услугу. В свою очередь Оператор ГРМ позаботится о надлежащем состоянии сетей, доставку газа к каждому потребителю 24/7", - говорится в сообщении.