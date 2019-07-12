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"Винницагаз": 58 тыс. потребителей получили счета за июнь согласно переданным показаниям

Новости » Энергетика    12.07.2019 - 16:23
"Винницагаз": 58 тыс. потребителей получили счета за июнь согласно переданным показаниям
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас потребителям доступны шесть методов связи с газораспределительной компанией

Только 13% клиентов АО "Винницагаз" вовремя передали показания счетчиков газа за июнь. Они будут платить за услугу распределения согласно текущим показаниям счетчика. Все остальные потребители получат платежки с расчетными объемами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для того, чтобы платить за газ по текущим показаниям счетчика, клиенты должны своевременно передать показания собственного счетчика газа в АО "Винницагаз". Сейчас потребителям доступны шесть методов связи с газораспределительной компанией. В том числе, приложения для смартфонов на Android и iOS", - говорится в сообщении.

В случае, если клиент АО "Винницагаз" не передал показания счетчика газа или передал их не вовремя, начисления будут осуществлены на уровне планового месячного объема потребления. При этом учитывается группа потребления и потребленные клиентом кубометры в предыдущие периоды. Ситуация усложняется, если потребитель не передает данные систематически, на протяжении нескольких месяцев подряд.

"Специалисты "Винницагаз" вправе осуществлять контрольное снятие показаний счетчика газа для контроля и проверки данных. В свою очередь потребители должны обеспечить доступ представителя газораспределительной компании к узлу учета газа для снятия показаний", - отмечает коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко.

В пресс-службе отметили, что для удобства передачи показаний счетчиков "Винницагаз" функционируют целый ряд онлайн-сервисов обмена данными. Это Личный кабинет на сайте 104.ua, чат бот 7104ua в Viber, мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light, смс на номер 7104, голосовое меню IVR, Контакт-центр компании по телефонам 067-01- 10-104, (0432) 509-104.

"За июнь месяц текущего года дистанционными сервисами передали данные более 58 тыс. потребителей газа Винницкой области. Почти все названные сервисы, с исключением Контакт-центр компании, работают круглосуточно, без выходных. Контакт-центр принимает телефонные звонки ежедневно с 8:00 до 20:00 часов", - говорится в сообщении.

В текущем году "Черниговгаз" продиагностирует около 2,9 тыс. км газопроводов С начала года Контакт-центр "Днепропетровскгаз Сбыта" обработал 223 тыс. обращений
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